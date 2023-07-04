Василий Анохин отвёз гуманитарный груз смоленским бойцам в зону СВО. Фото: страница врио губернатора в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин встретился с бойцами из 144-й мотострелковой Ельнинской дивизии и привез им гуманитарный груз – спецодежду, хозинвентарь и технику.

– Наши ребята несут службу на передовой, поэтому решили ещё усилить их дополнительными средствами наблюдения: квадрокоптерами, тепловизорами, видеокамерами, – отметил глава региона на своей странице в соцсети.

Часть гуманитарного груза была передана бойцам 359-го полка теробороны, в котором служат мобилизованные смоляне.

– Пообщался с личным составом и командованием. Настроение у всех боевое. Пока наши герои выполняют свой долг, у нас задача — поддержать их всем, чем можем. Узнал, что ещё необходимо для службы, записал все личные просьбы. Обязательно проработаю каждую.

Ещё подписали с главой Першотравневого района ДНР Борисом Тримой соглашение о сотрудничестве. Будем налаживать побратимские связи. Как культурные, так и экономические, – добавил Василий Анохин.

Ранее «КП» писала, что Центр медицинской реабилитации для участников СВО откроется в Смоленской области. На эти цели из федерального бюджета региону выделены 50 млн рублей.