В Смоленской области 195 детей пострадали от укусов клещей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По информации Роспотребнадзора, с начала лета по 28 июня к медикам по вопросам укусов клещей обратились 757 смолян, из них 195 детей. Число пострадавших превысило значение 2022 года.

Каждый шестой клещ был инфицирован. Одно из насекомых было с возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.

Ранее "КП" писала, что очередные танцы под открытым небом пройдут в Смоленске. Мероприятие организуют в парке «Соловьиная роща».