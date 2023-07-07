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НовостиОбщество7 июля 2023 6:52

В Смоленске приступили к ремонту асфальта в районе школы №33

Работы выполняет «Смоленскавтодор»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске приступили к ремонту асфальта в районе школы №33. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске приступили к ремонту асфальта в районе школы №33. Фото: «Смоленскавтодор».

Дорожники готовят под асфальтирование участок дороги по переулку Юннатов, 4, в районе школы №33, занимаются ремонтом остановочных павильонов и профилировкой покрытия с добавлением нового материала с гравийным покрытием. Работы выполняются силами СОГБУ «Смоленскавтодор».

В организации добавили, что с 3 по 6 июля ямочный ремонт выполнялся на улицах: 2-й Верхний Волок, Шевченко, Московское шоссе, Степана Разина, Седова.

Ранее «КП» писала, что ремонт асфальта в детском саду «Росинка» идет с опережением графика. Ход работ проинспектировал врип главы города.