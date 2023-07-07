В Смоленске изменился подход к уборке улиц и общественных территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре изменились подходы к уборке. Напомним, за содержание общественных и неразграниченных территорий отвечает городской «Зеленстрой», уборка дорог и тротуаров – в зоне ответственности областных учреждений.

Так, «Зеленстрой» стал более оперативно выполнять поставленные задачи благодаря созданию мобильных бригад в каждом районе города. В мэрии отмечают, что помимо плановых работ, особое внимание уделяется обращениям смолян. Специалисты в ежедневном режиме косят траву, приводят в порядок кустарники и деревья, убирают мусор.

Параллельно ведутся работы по уборке и содержанию улиц Смоленска силами областных учреждений «СпецАвто» и «Дормостсрой». Так, например, 6 июня проведена очистка проезжей части и тротуаров по улицам Гагарина и Шевченко. Работы ведутся ежедневно согласно графику, который составляется в начале каждой недели.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к ремонту асфальта в районе школы №33. Работы выполняет «Смоленскавтодор».