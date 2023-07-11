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НовостиОбщество11 июля 2023 10:05

Школьные трудовые бригады очищают от мусора улицы Смоленска

Ребята работают в каждом районе города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Школьные трудовые бригады очищают от мусора улицы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Школьные трудовые бригады очищают от мусора улицы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Юные смоляне из «Центра развития детей и молодёжи» очищают город, памятные места, убирают мусор и траву после покосов. Школьные трудовые бригады работают в каждом районе Смоленска.

Как рассказали в мэрии, накануне бригады собирали мусор у Реадовского озера и приводили в порядок воинские захоронения.

По словам подростков, такие летние каникулы очень полезны, ведь это даёт им возможность не только немного подзаработать, но и сделать что-то полезное для города, в котором они живут.

Старшеклассники работают около одного часа в день с соблюдением всех трудовых стандартов работы с подростками.

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