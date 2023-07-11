В Смоленской области создали сайт с расписанием юбилейных мероприятий. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В Смоленской области создали сайт (https://smolensk.ru/), где смоляне и гости региона могут узнать о мероприятиях, приуроченных к 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщил врио губернатора Василий Анохин, пока он работает в тестовом режиме и продолжает событийно дополняться.

Также глава региона рассказал о запуске конкурса видеороликов «1160 причин почему я люблю Смоленщину», который проводит «Движение первых».

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