Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Кардымовского района. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Кардымовского района:

– В этом году газифицируют Мольковский сельский Дом культуры.

– В Кардымове продолжится благоустройство территории на улице Парковой. Кроме того, будет разработан дизайн-проект благоустройства центра поселка в едином стиле

– В этом году откроется современная спортивная площадка в деревне Кривцы, в следующем — школьный спортивный клуб в Соловьевской школе.

– Проблему с общественным транспортом внутри района также постараются решить. Для муниципального предприятия будет закуплено несколько единиц транспорта, чтобы не зависеть от частников.

– В следующем году планируется начать ремонт самых проблемных участков дороги Кардымово-Тюшино-Нетризово, а также Титково-Вачково.

На время ремонта моста через реку Хмость в 200-х метрах от него будет организован объездной путь. Работы начнутся в конце этого года.

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