Россельхозбанк проанализировал самые популярные вакансии в РХК

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Эксперты РСХБ в рамках Дня рыбака провели исследование рынка труда в рыбохозяйственном комплексе (РХК) России, изучив размещенные вакансии и поведение соискателей на платформе по поиску работы и образования в АПК «Я в Агро», созданной Россельхозбанком.

Работа в агросекторе набирает популярность как среди начинающих специалистов, так и у опытных сотрудников. Так, например, в последние 5 лет наметился тренд перехода от офисной работы к фермерству. Рыбохозяйственный комплекс - один из динамично развивающихся сегментов отрасли, где количество вакансий растет с каждым днем. Эксперты платформы по образованию и трудоустройству в сельском хозяйстве «Я в Агро» от Россельхозбанка провели исследование востребованности РХК как сферы занятости и заключили, что самыми популярными профессиями в сегменте являются рыбовод и обработчик рыбы. Это свидетельствует о развитии подотрасли и повышении спроса на работников различного уровня квалификации.

При проведении исследования учитывались как данные собственной платформы «Я в Агро», так и данные ведущего российского ресурса по поиску работы. Распределение вакансий по профессиям на обоих ресурсах оказалось практически идентичным. Согласно полученным данным, наиболее востребованы в РХК профессии рыбовода разного уровня (35% вакансий), обработчика рыбы (28%), рыбак прибрежного лова (10%), остальные вакансии пришлись на административный персонал разного уровня. Самое большое количество объявлений о работе размещено в Красноярском и Приморском краях. В среднем на одну вакансию приходится по два отклика соискателя. «Рыбохозяйственный комплекс – специфический сегмент отрасли АПК, где предложение о работе превышало спрос от соискателей. Курс Правительства РФ на развитие РХК меняет текущую ситуацию – появляются новые рыбоводческие компании, официально работающие на рынке, выделение квот на развитие рыбного хозяйства положительно влияет на рост спроса соискателей, - отмечет директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова. – Платформа «Я в Агро» предоставляет широкий спектр возможностей для соискателей в РХК – от дополнительного образования до доступа к вакансиям ведущих компаний отрасли. Наша цель – содействие обеспечению рыбного хозяйства квалифицированными кадрами, и мы рассчитываем, что в ближайшем будущем благодаря кадровому потенциалу отрасль станет еще более развитой и прибыльной».

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