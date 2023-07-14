Лимиты по охоте на ближайший год утвердили в Смоленской области. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Были утверждены лимиты по охоте в регионе на ближайший год.

Смоленским охотникам стало разрешено убить 2399 лосей.

Также помимо них, восемь видов животных попали в рейтинг.

Олени находятся на третьем месте в списке. Всего 796 особей можно убить охотникам, из них 505 взрослых, 202 сеголеток и 89 самцов во время гона.

Ранее "КП" писала, что карантин из-за бешенства распространился на 2 района в Смоленской области. Неблагополучными территориями объявили 8 населённых пунктов.