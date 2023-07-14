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НовостиПроисшествия14 июля 2023 7:37

Kia и ВАЗ столкнулись ночью в Смоленске

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники скорой помощи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Kia и ВАЗ столкнулись ночью в Смоленске.

Kia и ВАЗ столкнулись ночью в Смоленске.

Фото: Сергей ГАПОН

Около одиннадцати часов вечера 13 июля на улице Нормандия-Неман в Смоленске случилась авария между автомобилями Kia и ВАЗ.

По информации ведомства, один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщается в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области, на место аварии выехала автоцистерна 5 пожарно-спасательной части, четыре человека личного состава.

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