Kia и ВАЗ столкнулись ночью в Смоленске. Фото: Сергей ГАПОН

Около одиннадцати часов вечера 13 июля на улице Нормандия-Неман в Смоленске случилась авария между автомобилями Kia и ВАЗ.

По информации ведомства, один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщается в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области, на место аварии выехала автоцистерна 5 пожарно-спасательной части, четыре человека личного состава.

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