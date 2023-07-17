Автомобиль «Шкода» загорелся в Смоленской области. Фото: Павел Владимирович/соцсети.
По информации очевидца, ДТП произошло на объездной Смоленской дороги, недалеко от поворота к деревне Лопушки Кардымовского района.
Как сообщают в соцсетях, из горящего автомобиля достали мужчину и женщину.
По информации регионального управления МЧС, на ликвидацию пожара на окружной автодороге выезжал состав 43 пожарно-спасательной части. Загорелась "Шкода Октавиа".
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