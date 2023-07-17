Автомобиль «Шкода» загорелся в Смоленской области. Фото: Павел Владимирович/соцсети.

По информации очевидца, ДТП произошло на объездной Смоленской дороги, недалеко от поворота к деревне Лопушки Кардымовского района.

Как сообщают в соцсетях, из горящего автомобиля достали мужчину и женщину.

По информации регионального управления МЧС, на ликвидацию пожара на окружной автодороге выезжал состав 43 пожарно-спасательной части. Загорелась "Шкода Октавиа".

Читай также:

Тело женщины нашли в реке в Смоленской области. Причина смерти устанавливается.