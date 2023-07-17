Два крупных ДТП произошло в Смоленске.
Фото: Сергей ГАПОН
В Смоленске 17 июля утром случилось 2 ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на места аварий были вызваны спасатели.
На пересечении улицу Памфилова и Кирова около 08:09 столкнулись Lada Granta и Mitsubishi. Четверо пожарных выехали на место проишествия.
Позже, в 08:34 на улице Нормандия-Неман авария случилась между автомобилями Renault и Audi. На место ДТП были направлены четверо спасателей. При столкновении никто не пострадал.
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