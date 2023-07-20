Мужчина утонул в озере в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, мужчина 1986 года рождения утонул в Смоленской области.

В деревне Никитенки Демидовского района из озера Рытое при помощи сил ПСО на акваториях поселка Пржевальское достали тело погибшего.

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются сотрудниками полиции, которым было передано тело.

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