Врип мэра Смоленска Александр Новиков проконтролировал уборку улиц. Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

Процесс уборки традиционно вызывает много критики у смолян. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков.

За покос травы, уборку мусора на общественных территориях отвечает муниципальный «Зеленстрой». В каждом районе работают мобильные бригады, которые по обращениям горожан убирают проблемные участки.

Содержание улично-дорожной сети – в зоне ответственности областных учреждений. Центр города разделен на секторы, которые убирают поочередно, чтобы за счет комплексного подхода был виден существенный результат.

Александр Новиков подчеркнул, что ответственность, в том числе за содержание района, несёт начальник территориального управления.

– Указал на множество проблемных моментов, не требующих больших ресурсных затрат, только вовлечения руководителя теруправления и быстрого реагирования муниципальных служб, - прокомментировал врип главы Смоленска.

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