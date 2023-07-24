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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:59

Страшный пожар уничтожил четырехквартирный дом в Смоленске

Огонь тушили 22 спасателя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Страшный пожар уничтожил четырехквартирный дом в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Страшный пожар уничтожил четырехквартирный дом в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью 24 июля пожарным поступило сообщение о возгорании на улице 9 Мая в Смоленске. На место происшествия выезжали 22 спасателя, информация о пожаре подтвердилась – загорелся четырехквартирный дом.

Как сообщили сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области, уничтожена кровля и веранда одной из квартир, помещения квартир выгорели по всей площади. Пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам.

Ранее "КП" писала, что женщина утонула в реке в Смоленской области. Причина и обстоятельства смерти выясняются.