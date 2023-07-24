Василий Анохин и Александр Новиков проинспектировали благоустройство «Лопатинского сада» в Смоленске. Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

Вместе с главой Смоленска Александром Новиковым врио губернатора Василий Анохин проверил, как идет благоустройство Массового поля в парке «Лопатинский сад».

По словам главы региона, процесс благоустройства не затрагивает культурный слой: дорожки оборудуются на тех же местах, где были прежние, часть лавочек передана на реставрацию, остальные будут очищены от ржавчины и покрашены. Старое асфальтовое покрытие уже демонтировано, идет укладка брусчатки, замена бордюра, ремонт ограждения лестниц.

Работы должны быть завершены к 20-м числам сентября – к торжествам, приуроченным ко Дню города. Вопрос сроков окончания работ и их качества взяты на личный контроль главы города.

Ранее «КП» писала, что Александр Новиков назначен главой Смоленска. За него проголосовали 23 депутата.