В Смоленске двое мужчин получили штраф за половую связь у «Крепежа». Фото: Алексей БУЛАТОВ

По 75 тысяч рублей придется заплатить мужчинам, замеченным в конце мая за непристойным повелением у магазина «Крепеж» в Смоленске. Такое решение вынес 20 июля мировой судья судебного участка № 8 в г. Смоленске.

Ранее в соцсетях писали, что один из мужчин после скандальной истории свел счеты с жизнью, однако позже СМИ развеяли слухи.

Пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать скандальную историю в соцсетях и считают, что наказание должен понести и автор видео, выложивший его в сеть.

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