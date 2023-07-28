В Смоленске завершилась тестовая эксплуатация газомоторного городского низкопольного автобуса. Фото: «Автоколонна-1408».

На протяжении двух месяцев автобус НЕФАЗ работал преимущественно на маршруте № 50 связывающем улицу Велижскую с поселком Вишенки.

Как сообщили в «Автоколонне - 1308», по результатам тестирования, автобус оставил положительные впечатления у водителей и пассажиров. Также на предприятии продолжается тестовая эксплуатация автобуса большого класса - МАЗ.

Ранее «КП» сообщала, что администрация Смоленска прокомментировала финансовую ситуацию на предприятии «Автоколонна - 1308»