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НовостиОбщество28 июля 2023 5:05

В Смоленске завершилась тестовая эксплуатация газомоторного городского низкопольного автобуса

Он проехал почти 10 тысяч километров и перевез более 20 тысяч пассажиров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске завершилась тестовая эксплуатация газомоторного городского низкопольного автобуса. Фото: «Автоколонна-1408».

В Смоленске завершилась тестовая эксплуатация газомоторного городского низкопольного автобуса. Фото: «Автоколонна-1408».

На протяжении двух месяцев автобус НЕФАЗ работал преимущественно на маршруте № 50 связывающем улицу Велижскую с поселком Вишенки.

Как сообщили в «Автоколонне - 1308», по результатам тестирования, автобус оставил положительные впечатления у водителей и пассажиров. Также на предприятии продолжается тестовая эксплуатация автобуса большого класса - МАЗ.

Ранее «КП» сообщала, что администрация Смоленска прокомментировала финансовую ситуацию на предприятии «Автоколонна - 1308»