Глава Смоленска Александр Новиков собирается вернуть общегородские планерки. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Новый глава Смоленска планирует вернуть общегородские планёрки, в которых будут участвовать чиновники, руководители муниципальных предприятий, а также представители СМИ. Об этом «КП-Смоленск» сообщили в администрации города.

Напомним, что вступив на должность временно исполняющего полномочия главы города, Александр Новиков вернул ежедневные планерки с подчиненными, которые проводятся до сих пор. Что касается общегородских планерок, график их проведения пока неизвестен. Предполагается, что их будут проводить раз в две недели.

Ранее «КП» писала, что заместитель главы Смоленска Анна Пархоменко лишилась должности. Новый мэр Александр Новиков решил не продлевать трудовые отношения.