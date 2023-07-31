В Смоленске изменили расписание движения трамваев. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с изменением времени прибытия скоростного поезда «Ласточка» с 23:40 на 22:52 с 31 июля по 3 августа, а также с 7 по 10 августа, в Смоленске скорректировали расписание движения трамваев.

Так, рейс трамвая маршрута № 4 с отправлением в 23:48 от остановочного пункта «Железнодоржный вокзал» изменен на 23:40 (в депо).

Для пассажиров поезда «Ласточка» от остановочного пункта «Железнодоржный вокзал» до конечной остановки «ул. П. Алексеева (рынок)» в эти даты будет выполняться рейс трамвая маршрута № 4 в 23:00.

Ранее "КП" сообщала, что под Смоленском «Ласточка» насмерть сбила человека.