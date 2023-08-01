В Смоленске дети с гепатитом С получат бесплатные лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети с гепатитом С от 3 до 18 лет включительно смогут получить бесплатные лекарства. В перечень входят Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир.

– Заказать препараты за счёт средств фонда «Круг добра» теперь можно через Госуслуги, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

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