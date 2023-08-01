«Квадра» вернула подачу тепла на ряд улиц в Промышленном районе Смоленска. Фото: ПАО «Квадра».

«Квадра» завершила ремонтные работы на участке магистральной теплосети в районе улице Рыленкова и включила его в работу согласно графику 1 августа.

При готовности оборудования МУП «Смоленсктеплосеть» и получении заявок от него, будет возобновлена подача теплоносителя на теплопункты организации, где происходит нагрев воды для жителей по следующим адресам:

ул. Рыленкова, 14, 14г, 16а, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65к1, 65к2, 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79к1, 79к2, 79к3, 81, 85, 87, 89, 91к1, 91к2

ул. Попова, 106, 107, 108, 110, 112,114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138

просп. Строителей, 29

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