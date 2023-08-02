СмолГУ и МГТУ запустят программу подготовки кадров для предприятий Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

Реализацию сетевых образовательных программ врио губернатора обсудил с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

В этом году совместно с МГТУ им. Баумана будет набрана пилотная группа по направлению «Машиностроение». Эти абитуриенты после завершения обучения будут работать на Смоленском авиационном заводе. Полноценный прием по специальности, по словам главы региона, в том числе и под нужды других предприятий, стартует в 2024 году.

На образовательные программы СмолГУ и МАИ набраны более 50 человек.

Ежегодно количество абитуриентов будет увеличиваться.

Помимо этого, идет работа по вопросу подготовки кадров для легкой промышленности.

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