В Смоленске на 3 месяца ограничат движение транспорта на улицах Шеина и Соболева. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтных работ с 1 августа по 20 октября ограничивается движение транспортных средств по улице Шеина: от улицы Соболева до дома 115 по улице Шеина.

Также временные неудобства для автомобилистов ждут на улице Соболева: от дома 8 до подъездов к мосту и кольцу по улице Степана Разина и от подъездов к мосту и кольцу по улице Степана Разина до улицы Шеина.

На участках дорог проведут ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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