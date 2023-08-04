В Смоленске 12 августа отметят День физкультурника

В Смоленске отметят День физкультурника. Фото: пресс-служба администрации города.

12 августа в парке «Соловьиная роща» состоится праздник, посвященный Дню физкультурника.

В программе: настольный теннис, семейный забег на 300, 500, 800 м, шахматы, волейбол, гиревой спорт, баскетбол 3х3, пляжный футбол, занятия по фитнесу, йоге, показательные выступления творческих коллективов, воспитанников спортивных школ и клубов, виртуальные игры, флористика, шоу мыльных пузырей и многое другое.

На праздник приглашаются все желающие. Начало – в 11:00.

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