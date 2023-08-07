Смоленский камерный театр получил 7 млн рублей на ремонт кровли и потолка. Фото: Смоленский камерный театр.

7 августа в администрации города прошла общегородская планерка, в ходе которой профильные подчиненные отчитались Александру Новикову о проводимой работе. Одна из затронутых тем – ремонт в Смоленском камерном театре.

Как сообщила заместитель главы города по социальной сфере Ольга Гильденкова, учреждение получило грант в размере 7 миллионов на ремонт кровли и потолка. Помимо этого, театру выделено 4 миллиона рублей из городского бюджета.

Читай также:

В Смоленске отключат горячую воду на 10 улицах. Об этом сообщили в МУП «Смоленсктеплосеть»