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НовостиОбщество8 августа 2023 14:00

Для служебной овчарки ищут новый дом в Смоленске

Немецкая овчарка прошла специальные курсы дрессировки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Для служебной овчарки ищут новый дом в Смоленске. Фото: УМВД по Смоленской области.

Для служебной овчарки ищут новый дом в Смоленске. Фото: УМВД по Смоленской области.

Пес родился в 2016 году и уже тогда был на службе. Немецкая овчарка по кличке Сатурн Климсвевик являлась служебной собакой из смоленской полиции.

Пес знает все команды и прошел специальные курсы дрессировки.

При желании завести себе надежного защитника, охранника или просто верного друга позвоните по телефону в Центр кинологической службы регионального УМВД: (4812) 77 65 62.

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