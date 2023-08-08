Для служебной овчарки ищут новый дом в Смоленске. Фото: УМВД по Смоленской области.
Пес родился в 2016 году и уже тогда был на службе. Немецкая овчарка по кличке Сатурн Климсвевик являлась служебной собакой из смоленской полиции.
Пес знает все команды и прошел специальные курсы дрессировки.
При желании завести себе надежного защитника, охранника или просто верного друга позвоните по телефону в Центр кинологической службы регионального УМВД: (4812) 77 65 62.
Читай также:
В Ленинском районе Смоленска отключили холодную воду. В районе дома 16 по улице Оршанский произошла утечка.