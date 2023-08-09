Мужчина напал на таксиста с ножом в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили очевидцы в соцсетях, около 5:00 утра на Проспекте Строителей таксист подобрал мужчину на улице и согласился подвезти его за 150 рублей.

По окончанию поездки злоумышленник отказался за неё платить. Как рассказали местные жители, мужчина якобы полез за деньгами, но достал нож и ударил водителя между рёбер.

По информации очевидцев, пострадавший находится в больнице.

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