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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:38

Мужчина напал на таксиста с ножом в Смоленске

Пострадавший находится в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мужчина напал на таксиста с ножом в Смоленске.

Мужчина напал на таксиста с ножом в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили очевидцы в соцсетях, около 5:00 утра на Проспекте Строителей таксист подобрал мужчину на улице и согласился подвезти его за 150 рублей.

По окончанию поездки злоумышленник отказался за неё платить. Как рассказали местные жители, мужчина якобы полез за деньгами, но достал нож и ударил водителя между рёбер.

По информации очевидцев, пострадавший находится в больнице.

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