Житель Смоленской области спас 89-летнюю женщину из огня. Фото: «Хиславичские известия».

Николай Комаровский находился в на соседней улице, когда на Новобазарной произошло возгорание в жилом доме. Увидев дым, мужчина вызвал пожарных и ринулся к месту происшествия. Когда он прибыл на место, огнем уже была охвачена веранда, примыкающий к дому дровяной сарай, стропила крыши и расположенный рядом гараж.

Неподалеку от полыхающего дома собрались люди, кто-то из них сообщил, что в доме есть человек.

– Времени на раздумья не было. С мыслью о том, что нужно спасать человека из объятого огнем дома, я подбежал к одному из окон, рывком распахнул его, увидел там уже потерявшую всякую надежду на вызволение из беды бабушку и вытащил ее через окно. К этому моменту к месту пожара подъехали пожарные машины, скорая помощь, – рассказал местной газете «Хиславичские известия» Николай.

Оказалось, что в горящем доме находились наполненные пропаном три газовых баллона. Если бы Николай не подоспел, случилась бы настоящая трагедия.

Родственники пострадавшей направили в В ГУ МЧС России по Смоленской области благодарственное письмо, в котором выразили огромную признательность за спасение своей пожилой родственницы Николаю Комаровскому.

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