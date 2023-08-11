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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:02

88-летняя пенсионерка пропала с Смоленске

Женщину не могут найти уже 5 дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
88-летняя пенсионерка пропала с Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

88-летняя пенсионерка пропала с Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

6 августа текущего года пропала пенсионерка 1935 года рождения Кирова Валентина Федоровна. Объявления о поисках появилось в соцсетях поисково-спасательного отряда "Сальвар".

Пропала пенсионерка в Вязьме, была одета в фиолетовый халат и голубое платье. Особые приметы женщины - невысокий рост -165 см, трость и красные часы. Любую информацию о пропавшей просится сообщить по номеру телефона 8 (4812) 63-63-33, 8 (952) 532 93-93 или 102. Валентина Фёдоровна может нуждаться в медицинской помощи.

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