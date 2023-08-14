Смолянин нанес тяжкий вред здоровью мужчине в ходе драки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления УМВД, 25-летний житель города Сафоново отдыхал в заведении с компанией друзей. В один момент между ними и другой компанией разгорелась ссора.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый с помощью боевого приёма перекинул через себя оппонента.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, его травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде на время следствия и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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