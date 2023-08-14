Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:23

"УАЗ" и Hyundai Solaris столкнулись в Смоленской области

Спасательная автоцистерна выехала на место аварии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
"УАЗ" и Hyundai Solaris столкнулись в Смоленской области.

"УАЗ" и Hyundai Solaris столкнулись в Смоленской области.

Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Смоленской области, на улице Рославльской в деревне Павловка Рославльского района Смоленской области, в начале 11-ого часа утра 13 августа столкнулись автомобили "УАЗ" и Hyundai Solaris.

На место ДТП была отправлена спасательная автоцистерна. В результате аварии пострадавших не оказалось.

Читай также:

Автомобиль Hyundai вылетел в кювет под Смоленском. Пострадавших в аварии нет.