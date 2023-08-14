"УАЗ" и Hyundai Solaris столкнулись в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Смоленской области, на улице Рославльской в деревне Павловка Рославльского района Смоленской области, в начале 11-ого часа утра 13 августа столкнулись автомобили "УАЗ" и Hyundai Solaris.

На место ДТП была отправлена спасательная автоцистерна. В результате аварии пострадавших не оказалось.

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