Готовность коммунальных служб Смоленска к отопительному сезону составляет 80%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подготовка к отопительному сезону в Смоленске идет в штатном режиме, коммунальные службы готовы на 80%. Об этом сообщил начальник Управления ЖКХ Александр Мартынов, отметив, что в мэрии регулярно проводятся заседания общегородского штаба, в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы и пути их решения.

– Дата включения отопления на данный момент не определена и не согласована с руководством и заинтересованными сторонами, – добавил Александр Алексеевич.

Также на общегородской планерке озвучили информацию о готовности объектов водоснабжения и жилищного фонда:

- ОАО «Жилищник» – 80%

- АО «Квадра» – 65%

- СМУП «Горводоканал» – 85%

- МУП «Смоленсктеплосеть» – 65%

- «Теплоснаб» – 85%

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проведут масштабный ремонт на сетях «Горводоканала». Муниципальное предприятие заключило соглашение с Фондом национального благосостояния.