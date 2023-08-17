В Смоленске легендарные часы вернули на улицу Большую Советскую. Фото: пресс-служба администрации города.

Известные жителям и гостям города часы вновь установили на доме улицы Большой Советской. С помощью автовышки рабочие вернули их на привычное место.

Напомним, в начале июня одну из главных достопримечательностей города, находящихся на одном из домов на Большой Советской отправили на реконструкцию – с течением времени часы перестали ходить.

Как сообщили в мэрии, в ходе ремонта подрядчик провёл полную замену механизма на современный и более долговечный, обновил корпус, стрелки и стёкла.

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