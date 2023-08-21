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НовостиПроисшествия21 августа 2023 6:06

35-летний мужчина погиб в ДТП под Смоленском

Авария со смертельным исходом случилась в Глинковском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мужчина погиб в ДТП под Смоленском.

Мужчина погиб в ДТП под Смоленском.

Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили МЧС России, 20 августа, на 36 километре трассы Дорогобуж-Починок, в Глинковском районе Смоленской области случилась авария.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Смоленской области, за рулём автомобиля "ВАЗ" находился водитель 1988 года рождения, который не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.

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