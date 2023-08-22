Дорожники восстановят участки Владимирской набережной после ливня в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

21 августа в Смоленске прошла общегородская планерка, в ходе которой глава города Александр Новиков упомянул появившиеся из-за непогоды провалы на Владимирской набережной. Градоначальник сообщил, что участки будут восстановлены силами «Смоленскавтодора».

Специалисты «Зеленстроя» своевременно огородили все промоины на время обследования объекта.

– Прошу смолян очень аккуратно посещать набережную и, при возможности, воздержаться от посещений ее в ночное время, – добавил мэр.

Ранее «КП» писала, что дорожники устраняют последствия ливня в Смоленске. Работы по расчистке ливневок продолжаются.