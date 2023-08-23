Пожар произошёл в 12-этажном доме в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, 22 августа на улице Островского в Смоленске, около 11 часов дня, в 12-этажном доме случился пожар.

По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание, из-за которого произошло оплавление и искрение электрических кабелей и проводов в кабель-канале всего подъезда с первого по двенадцатый этажи.

Некоторые из жильцов попытались самостоятельно потушить пламя до прибытия пожарных подручными средствами.

На место пожара прибыл личный состав 2 специализированной, 3 и 7 пожарно-спасательных частей и дежурной смены.

Пожарными, прибывшими на место происшествия были эвакуированы 6 человек, пострадавших из-за редкого запаха оплавленной проводки и дыма.

Спасатели смогли ликвидировать тление и не дали распространиться горению на остальной кабель-канал.

Электрораспределительные щиты на 1, 2 и 12 этажах выгорели в результате пожара.

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