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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:44

Внедорожник «Форд» загорелся в Смоленске

Водитель покинул автомобиль за несколько минут до его возгорания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Внедорожник «Форд» загорелся в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Внедорожник «Форд» загорелся в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, вчера, 23 августа, на улице Первомайской загорелся автомобиль «Ford Explorer» 2008 года выпуска.

За несколько минут до возгорания водитель покинул машину для разговора с приятелем. После воспламенения, хозяин авто попытался сам потушить пламя, но попытки не увенчались успехом.

Как отметили в ведомстве, огнеборцы, прибывшие на место пожара, через 6 минут после возгорания ликвидировали огонь. В результате происшествия был незначительно поврежден моторный отсек автомобиля.

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