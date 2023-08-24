Медицинских и социальных работников не хватает в Смоленской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

13,5 тысяч человек нехватало на рабочих местах в конце июля этого года в 790 организациях.

Не хватает персонала среди работников организаций обрабатывающих производств, медиков, социальных услуг, государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

Как сообщили в пресс-службе Смоленскстата, 25,1 тысяч человек были приняты на работу в первом полугодии этого года. Это на 16% превышает трудоустроенных в прошлом году.

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