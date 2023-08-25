В Ленинском районе Смоленска завершили ремонт улицы Пригородная. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске отремонтировали улицу Пригородная в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок привели участок длиной 785 м.

Как сообщили в «Смоленскавтодоре», подрядная организация выполнила работы по фрезерованию, устройству двух слоев асфальта, восстановлению тротуаров, установке перильного и барьерного ограждения, дорожных знаков, устройству тактильной плитки и нанесению разметки из горячего и холодного пластика.

В приемочную комиссию вошли представители Департамента по транспорту и дорожному хозяйству и СОГБУ «Смоленскавтодор». Это уже третий объект в Смоленске, ремонт которого завершили в рамках национального проекта – работы также завершены на улицах Черняховского и Московский Большак.

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