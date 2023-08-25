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НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:03

Пожар случился в кафе в Смоленской области

Придорожное кафе загорелось в Ярцевском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Пожар случился в кафе в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар случился в кафе в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, вчера, 24 августа, в Ярцевском районе на трассе М-1 загорелась кухня в придорожном кафе "Патруль". После огонь перекинулся на крышу здания.

Автоцистерны и восемь спасателей выехали на место происшествия.

Ущерб нанесённый пожаром и причины возгорания выясняются. О пострадавших не сообщается.

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