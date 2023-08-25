В Смоленске простились с героем СВО Александром Пятниковым. Фото: СК «Печерск».

В поселке Пасово Смоленска простились с погибшим в ходе спецоперации майором противовоздушной обороны Александром Пятниковым. Мужчине было 37 лет.

По словам знакомых смолянина, он сам подал рапорт о своём переводе с зону СВО из миссии миротворческих сил России в Карабахе вслед за подопечными бойцами, которых отправили туда в феврале 2022 года.

– Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах! Он с достоинством выполнил свой патриотический долг и является для нас гордостью, примером отваги, мужества и героизма, – прокомментировали в СК «Печерск».

Ранее «КП» писала, что Денис Пушилин наградил медалями освобождавших Донбасс смоленских бойцов. Торжественная церемония прошла в Сквере Памяти Героев.