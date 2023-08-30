15-летний мотоциклист попал в ДТП в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице Генерала Калинина в Ельне около семи вечера случилось ДТП с юным мотоциклистом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, за рулём мотоцикла "STELS 200" находился 15-летний водитель. Он ехал слишком быстро, в связи с чем не справился с управлением и вылетел в кювет.

Парень получил травмы в результате ДТП.

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