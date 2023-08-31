Александр Новиков будет проводить «Разговоры о важном» в школах Смоленска. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

В ходе городской конференции работников системы образования глава города Александр Новиков рассказал о проводимых им в прошлом году «Разговоров о важном» в школах. Темы касались патриотизма, жизни человека и современной России. По словам мэра, практика продолжится и в школах Смоленска в новом учебном году.

Помимо этого, в торжественной обстановке Александр Новиков вручил лучшим педагогам грамоты администрации, поздравив с представителей сферы с праздником и отметив сложность и важность выбранной ими профессии.

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