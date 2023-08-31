Сергей Шапкин стал главой Хиславичского района. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

Новым главой Хиславичского района стал руководитель Центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Его компетентность, активность и открытость отметил врио губернатора Василий Анохин, добавив, что во многих районах области нужен новый подход к управлению.

– Именно такие управленцы должны вести муниципалитеты вперед — с сегодняшнего дня Сергей Александрович является исполняющим обязанности главы Хиславичского района.

Сейчас район как никогда нуждается в системных решениях. Речь идет не только о повышенном внимании к ремонту социальных объектов и активном участии в федеральных программах, но и кардинальном пересмотре подхода к решению проблем жителей района. Для этого нужно регулярно проводить встречи, наладить диалог с населением, завести аккаунты в соцсетях. Одним словом, быть на связи 24/7.

Рассчитываю, что на новом для себя поприще Сергей Александрович сможет в полной мере реализовать все свои знания и направить их на благо Хиславичского района и Смоленщины в целом, – написал врио губернатора.

К обязанностям новый глава приступил 30 августа.

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