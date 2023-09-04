Благоустройство сквера на улице Николаева в Смоленске завершится 15 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Благоустройство территории в районе домов 47а, 47г, 31 по улице Николаева завершится 15 сентября. Работы ведутся подрядной организацией муниципального предприятия «Зеленстрой».

Как сообщили в администрации города, предпосылок к задержке нет – осуществляется постоянный контроль с выездом на объект. В настоящее время ведется укладка брусчатки.

Также на зеленой зоне появятся лавочки, урны, догбоксы и качели для детей. В прошлом году на территории уже провели монтаж освещения из 35 световых опор.

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