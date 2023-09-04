В Смоленске планируют провести работы по благоустройству площади Победы. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Власти Смоленска рассказали о планах благоустройства площади Победы. Его концепцию и проект строительства объекта общественного назначения заказал собственник участка. Их необходимо предоставить на рассмотрение главе города и руководству области до 30 сентября, после чего будет принято окончательное решение.

Кроме того, 29 августа проведена рабочая встреча с представителем собственника участка смежного с площадью Победы. Им взяты обязательства до 10 сентября привести территорию в порядок, а именно: заделать ямы и дефекты брусчатки, убрать непотребного вида киоски, облагородить газоны и т.п.