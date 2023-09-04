Пьяный мужчина сбил пенсионера в Смоленском районе.
Фото: Сергей ГАПОН
85-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В это время 51-летний мужчина, находящийся за рулём автомобиля "Фольксваген Пассат" ехал по трассе "Печерск-Жуково".
Как выяснили сотрудники МВД, водитель был пьян. Он наехал на пенсионера и скрылся с места происшествия. 85-летний мужчина погиб в результате столкновения.
Сотрудникам полиции удалось розыскать подозреваемого, и на него было заведено уголовное дело.
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