Пьяный мужчина сбил пенсионера в Смоленском районе. Фото: Сергей ГАПОН

85-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В это время 51-летний мужчина, находящийся за рулём автомобиля "Фольксваген Пассат" ехал по трассе "Печерск-Жуково".

Как выяснили сотрудники МВД, водитель был пьян. Он наехал на пенсионера и скрылся с места происшествия. 85-летний мужчина погиб в результате столкновения.

Сотрудникам полиции удалось розыскать подозреваемого, и на него было заведено уголовное дело.

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