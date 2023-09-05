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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:17

Движение транспорта ограничат в центре Смоленска

Ограничение будет введено в связи с пожарными учениями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Движение транспорта ограничат в центре Смоленска. Фото: департамент транспорта Смоленской области.

Движение транспорта ограничат в центре Смоленска. Фото: департамент транспорта Смоленской области.

5 сентября на улице Большой Советской в 14:00 будет проведено тренировочное пожарно-тактическое учение по тушения условного пожара в доме 10/2, в котором располагается учебный корпус смоленской госсельхозакадемии.

По информации регионального МЧС, в центре города будет наблюдаться большое количество специальной техники.

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