Ранее судимый мужчина поджёг автомобиль женщины в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

4 сентября женщина припарковала свой автомобиль "Ауди 80" около своего дома. Позже, раннее судимый 36-летний мужчина поджёг её машину.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Смоленской области, было повреждено задние сиденье авто, обшивка потолка, задних дверей.

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Вместе с этим устанавливается сумма материального ущерба.

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